Вторник, 12 Июля 2022 13:31

АрмИнфо.Профессор Грузинского технического университета, доктор международных отношений, конфликтолог Амиран Хевцуриани в интервью АрмИнфо комментирует перспективы членства Грузии в ЕС.

А также последние геополитические импульсы вокруг Грузии и Армении в контексте войны в Украине, перспективы нормализации отношений между Арменией и Турцией. Делится собственным видением будущего Южного Кавказа, интеграционных проектов с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

- По словам грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, лидер фракции правящей украинской партии <Слуга народа> Давид Арахамия во время своего визита в США и Европу потребовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены Евросоюза, обусловив это нежеланием Тбилиси присоединяться к антироссийским санкциям. В чем, на Ваш взгляд, реальные причины подобной позиции правительства Грузии?

- Правительство Грузии и ее премьер-министр находятся в сложной ситуации: они не выполнили волю грузинского народа и не смогли добиться для страны статуса на членство в ЕС. В подобной ситуации Гарибашвили, конечно, изо всех сил старается частично обвинить других в собственной неудаче. Я, конечно, не знаю, требовал ли господин Арахамия от европейцев не предоставлять статус Грузии. Однако, даже если бы это было так, я сомневаюсь, что это оказало бы столь решающее воздействие на позицию европейцев и американцев. Насколько мне известно, Арахамия обвиняет власти Грузии в защите российских интересов и требует санкции для первых лиц страны, в том числе и для Бидзины Иванишвили. Однако следует также отметить, что, несмотря на неоднократные обещания, г-н Арахамия до сих пор не представил в подтверждение собственных обвинений никаких доказательств.

- Участники прошедшего в Тбилиси 3 июля массового митинга под лозунгом <Домой в Европу> в поддержку вступления Грузии в ЕС потребовали отставки правительства Гарибашвили, аргументируя это тем, что оно провалило выдвинутые Еврокомиссией 12 пунктов и поэтому Грузия не получила статус кандидата в ЕС. Правительство Грузии не может или все-таки не хочет выполнить эти самые условия? И в чем причины?

- Я не хочу вдаваться в конспирологию или теории заговора любого рода. Поэтому не могу утверждать то, в чем не уверен. Однако реальность диктует нам делать правильные выводы, если мы непременно хотим идти правильным путём в будущем. Факт в том, что Грузия не получила желаемого статуса, на что есть воля абсолютного большинства ее населения. Соответственно, ответственность за срыв этого исторического процесса ложится на власти Грузии, что делает требование отставки правительства и его главы правомерным.

- Назовите принципиальные изменения в геополитической ситуации на Южном Кавказе с началом вторжения РФ в Украину. В чем сегодня заключаются основные интересы США, ЕС, РФ, Турции и Ирана в нашем регионе?

- Я думаю, что геополитическое значение региона Южного Кавказа на Западе, особенно на европейском континенте, не было полностью осознано ранее и не осознанно сегодня. Чего не скажешь о России, Турции и Иране, которые всегда прекрасно знали нашу "цену" и потому не жалели сил, чтобы ступить в регион и в нем утвердиться. Небольшие географические размеры Южного Кавказа уравновешиваются его важным геополитическим положением, придающим нашему региону функцию ключевого коридора, соединяющего Восток с Западом. Я очень надеюсь, что эта уникальная функция в конечном итоге будет ими полностью переосмыслена, что обеспечит интеграцию не только Грузии, но и всего региона с Западом. Более конкретно с Евросоюзом. Я думаю, что после ожидаемого поражения России в Украине интеграционные процессы на европейском направлении получат максимальное ускорение.

- Состоявшаяся в Вене 1 июля встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча стала первой, на которой стороны вышли на конкретные договоренности. Также спецпредставители обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, вновь подчеркнули договоренность продолжать процесс урегулирования без предварительных условий. Ожидаете ли Вы на этом фоне успешного завершения армяно-турецкой нормализации?

- Я неоднократно заявлял и еще раз повторю, что нормализация отношений с Турцией для Армении представляет жизненную важность. Наконец, нормализация армяно-азербайджанских отношений также зависит от нормализации этих отношений. Конечно, процесс будет сложным и долгим, но будет однозначно эффективным. Раскрою вам главную аксиому: Анкара ни в коем случае не сядет за стол переговоров с Ереваном, если ей это будет не нужно. И чем более демократичным будет армянское государство, тем меньше оно будет зависеть от России и тем интереснее оно будет для Запада. А Турция всегда будет нуждаться в конструктивном диалоге с такой Арменией, которая интересна Западу.

- В контексте важности стабильности и спокойствия на Южном Кавказе председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе выразил готовность Грузии играть стабилизирующую роль в обеспечении мира в регионе. По его словам, Грузия готова организовать встречу парламентариев из Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу. На первый взгляд, роль посредника в данном конфликте для Грузии естественна и напрашивается уже давно. Но до сих пор этого не происходило. В чем, на Ваш взгляд, причины и каковы будущие перспективы грузинского посредничества?

- Конечно, я всячески приветствую любые такие инициативы. Думаю, и в Ереване, и в Баку прекрасно понимают, что если кто-то искренне и заинтересован в завершении армяно-азербайджанского конфликта, так это прежде всего Грузия. Никто в мире так не переживает, и никто так не страдает от этого конфликта, как Грузия и грузинский народ. В итоге именно это противостояние оказалось одним из главных катализаторов процессов, принесших в жертву суверенитет наших стран в 20-е годы прошлого века. Грузия уникальна еще и тем, что это единственная страна, где граждане армянской и азербайджанской национальности живут бок о бок и между ними нет отчуждения. Лично я преподаю в Тбилисском университете, где моими студентами является армянская и азербайджанская молодежь, и между ними нет никакой напряженности. Более того, они друзья, я много раз видел их вместе в кафе и ресторанах и очень этому рад. Что касается того, почему Грузия не смогла стать посредником в этом конфликте, то, конечно, причина в необходимом политическом весе и влиянии, которых, к сожалению, у нашей страны пока нет.