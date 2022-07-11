Понедельник, 11 Июля 2022 17:32

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении и Министерство по вопросам культуры, спорта и молодежи Грузии подписали меморандум, знаменующий активацию сотрудничества между странами в культурной сфере на период с 2022 по 2024гг. Об этом говорится в официальном сообщении госведомства.

Согласно источнику, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян выступил с предложениями о реализации в будущем совместных проектов. В частности, он придал важность восстановлению дома-музея великого армянского поэта Ваана Терьяна, которых находится в Джавахке. В этой связи замминистра подчеркнул, что Армения готова оказать экспертное содействие, при этом отметив возможность вовлечения в этот процесс частных инвестиций.

В число предложений с армянской стороны вошли также разработка культурных маршрутов, углубление сотрудничества между Академиями

художеств двух стран, организация взаимных культурных визитов и др.

Стороны договорились разработать график реализации программ и план действий, чтобы перейти к конкретным шагам.