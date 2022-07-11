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 Понедельник, 11 Июля 2022 17:28
Алина Оганесян

Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия

Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении г-жа Анн Луйо и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян подписали меморандум об официальном запуске большой программы, направленной на сохранение культурного наследия Армении, развитие потенциала специалистов в этой области, а также реализацию и развитие музейной политики - <Армения. Изучение, сохранение и приумножение наследия>.

Министр Думанян отметил, что культурное наследие является приоритетом для правительства Армении, особенно после 44-дневной Арцахской войны, когда со стороны Азербайджана началась политика культурного геноцида, что создало вызовы для сохранения культурного наследия Армении за пределами страны.

Отметив, что из года в год армяно-французская повестка расширяется, Думанян выразил надежду, что программа будет продолжительной. <Надеюсь, этот проект поспособствует развитию эффективного армяно-французского сотрудничества, создавая новые возможности для реализации новых программ>, - сказал он.

По словам г-жи Луйо, программа включает 3 компонента, которые охватывают различные области культурного наследия и опираются на навыках и ведущем опыте французских и армянских специалистов. В частности, в рамках первого компонента планируется укрепление и развитие навыков армянских специалистов по реставрации и сохранению культурного наследия посредством переподготовки в Национальным институте наследия Франции в сотрудничестве с Центром изучения историко-культурного наследия. В этой связи директор Института Шарль Персоне подчеркнул, что учреждение с самого начало было вовлечено в процесс разработки программы по переподготовке. Помимо этого, он отметил, что программа предоставляет возможность осуществлять также обмен специалистами. В этой связи Персоне заметил: <Нам тоже есть чему учиться у армянских специалистов>.

Он также подчеркнул, что Армения и Франция являются странами, имеющими исключительное наследие, в том числе архитектурный почерк. <Наша задача - сделать сотрудничество долгосрочным, чтобы повысить ценность имеющегося наследия для всего мира>, - сказал он.

Второй компонент программы, как было отмечено, касается восстановления монастырского комплекса <Татевм Мец Анапат>. На первом

этапе проекта планируется провести историко- архитектурное исследование памятников, а до фактической реставрации организовать первый волонтерский трудовой лагерь совместно с <Ремпарт>  и ассоциацией Terre et Culture (<Земля и культура>).  Второй компонент также реализуется Институтом национального наследия Франции в сотрудничестве с Центром исследований историко-культурного наследия. Программа пока находится на этапе разработки. Конкретно на данный момент составляется график работ.

Третий компонент посвящен реорганизации и модернизации постоянной экспозиции музея Эребуни с целью повышения ценности последнего. Примечательно, что проект будет реализован совместно с ведущим музеем мира - Лувром. Это первый проект в Армении, в который вовлекся музей подобного уровня. Глава департамента Древнего Востока Лувра Ариен Тома отметила: <Для меня большая честь участвовать в программе для разработки нового концепта столь важного для Армении музея, как Эребуни. И мы будем рады участвовать в возрождении музея>.

В свою очередь директор Музея Эребуни Микаел Бадалян сообщил, что практически с 1983 года экспозиция музея не обновлялась. Он назвал неоценимой оказываемую поддержку Лувра, отметив в этой связи, что в Армении ограниченное число специалистов, занимающихся проведением выставок в музеях.

Отметим, что общая стоимость проекта составляет 600 тыс. евро. Согласно подписанному меморандуму проект стартует в июле этого года и завершается в декабре 2023 года.

Проект разработан Министерством образования, науки, культуры и спорта РА в сотрудничестве с Национальным институтом наследия Франции, музеем Лувра, Исследовательским центром историко-культурного наследия и музеем Эребуни

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