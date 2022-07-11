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АрмИнфо.Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы. Они собрались сегодня перед зданием правительства, настаивая на встречах с должностными лицами.
Одна из участниц акции сообщила, что про намерены встретиться с начальником оперативного штаба правительства Арцаха в Ереване Микаелом Вирабяном. Она отметила, что некоторым вынужденным переселенцам уже выдают жилищные сертификаты на приобретение жилья стоимостью до 10 млн драмов, однако сегодня выясняется, что оценщики недвижимости, которых отбирают комбанки, оценивают его гораздо ниже указанной суммы. Фактически предлагаемое жилье бенефициаров оценены в 7 млн драмов. При этом, те же бенефициары должны еще за свой счет оплатить всю документацию, плюс внести предоплату в размере 500 тысяч драмов. После всех этих выплат остается менее 6 млн драмов, больше которых банки отказываются предоставлять.
Участница акции добавила, что даже на 10 млн драмов трудно найти приемлемое жилье в областях страны, не говоря уже о Ереване. По этой причине протестующие требуют решить возникшую проблему. <Банки оценивают свои риски, но у нас появляются свои. Откуда у нас деньги, чтобы выплачивать предоплату, особенно, с учетом того, что уже два года живем по найму, и кое- как успеваем платить за аренду жилого помещения>, - заметила она.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Эрдоган поговорили по телефону
|Армения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфере
|Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия
|Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы
|В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Армении
|Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
|Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа
|Прогноз: Перспектива серьезного ослабления России на Южном Кавказе вследствие стратегического поражения в Украине вполне реальна
|Прогноз: В Турции не исключены досрочные выборы
|СНБ Армении выявила очередной случай госизмены
|Через тернии к звездам: Ереван с размахом встретил кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Еще одно землетрясение произошло на армяно- грузинской границе
|Ереван ожидает от Анкары политической воли и конкретных шагов: Мирзоян
|Карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства МГ ОБСЕ: Глава МИД
|Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греции - Мирзоян
|Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FLYONE ARMENIA был отложен
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Суд принял на рассмотрение прокурорский иск по конфискации имущества и других активов бывшего начальника охраны третьего президента Армении
|Тигран Авинян обвинил ряд СМИ в попытках дискредитировать его
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
|Минобороны Армении переданo недвижимое имущество в приграничном с Нахичеванью селе Хачик
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
|По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet: Пашинян призвал ужесточить ограничения на рекламу онлайн-казино
|В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел
|<Ереван> узнал своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ардшинбанк предлагает провести лето с Mastercard и получить крутые подарки
|Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы - Папикян
|Армен Григорян: В рамках процесса армяно-азербайджанской нормализации не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике
|Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Христа на горе Атис Гагиком Царукяном
|Защита: Существует множество фактов, подтверждающих невиновность Аветика Чалабяна
|Байрамов: Делимитация границ - это сложный и длительный процесс
|В вузах Армении будут выделены места с правом на отсрочку от армии
|Клаар: Шарль Мишель лично будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.
|Премьер Армении отмечает важность работы с турецкими коллегами по реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей
|ЮКЖД отмечает рост пассажироперевозок по всем направлениям движения
|Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам
|Али Шамхани: Иран против любых действий, приводящих к геополитическим изменениям в регионе
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|СК: Уголовное дело в отношении Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением
|Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций
|В Пантеоне им. Комитаса открыли бюст мастера Дживана Гаспаряна
|Читать больше
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