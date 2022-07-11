Понедельник, 11 Июля 2022 15:37

АрмИнфо.Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы. Они собрались сегодня перед зданием правительства, настаивая на встречах с должностными лицами.

Одна из участниц акции сообщила, что про намерены встретиться с начальником оперативного штаба правительства Арцаха в Ереване Микаелом Вирабяном. Она отметила, что некоторым вынужденным переселенцам уже выдают жилищные сертификаты на приобретение жилья стоимостью до 10 млн драмов, однако сегодня выясняется, что оценщики недвижимости, которых отбирают комбанки, оценивают его гораздо ниже указанной суммы. Фактически предлагаемое жилье бенефициаров оценены в 7 млн драмов. При этом, те же бенефициары должны еще за свой счет оплатить всю документацию, плюс внести предоплату в размере 500 тысяч драмов. После всех этих выплат остается менее 6 млн драмов, больше которых банки отказываются предоставлять.

Участница акции добавила, что даже на 10 млн драмов трудно найти приемлемое жилье в областях страны, не говоря уже о Ереване. По этой причине протестующие требуют решить возникшую проблему. <Банки оценивают свои риски, но у нас появляются свои. Откуда у нас деньги, чтобы выплачивать предоплату, особенно, с учетом того, что уже два года живем по найму, и кое- как успеваем платить за аренду жилого помещения>, - заметила она.