Понедельник, 11 Июля 2022 10:50

АрмИнфо.В последний раз международный кинофестиваль <Золотой абрикос> с большим размахом, блеском звездных имен и присущих ему пышностей в Ереване проходил в 2019 году. В то время фестиваль посетило порядка 2 тыс. гостей, армянский зритель имел возможность посмотреть свыше 100 кинофильмов, которые, в том числе, стали лауреатами престижных международных кинофестивалей.

2020 и 2021 года ознаменовались в Армении тяжелыми испытаниями и трагическим событиями, связанными как с пандемией коронавируса, так и военными действиями в Арцахе, что само собой исключало проведение праздника кино в привычном масштабе. Однако, в текущем году организаторам фестиваля удалось возродить традиции, и <через тернии дотянуться до звезд>.

Местом проведения XIX кинофестиваля впервые стал концертный зал им. Арама Хачатуряна. По словам художественного руководителя <Золотого абрикоса> Карена Аветисяна, в этом году кинофестиваль посетит свыше 150 именитых гостей - представителей мировой киноиндустрии, в том числе ирландский режиссер Терри Джордж, американский режиссер, сценарист, актер армянского происхождения Майкл Гюрджян, каталонский режиссер Альберт Серра, российский режиссер, документалист Марина Разбежкина, ведущий европейский кинопродюсер Филипп Бобер, российский режиссер Илья Хржановский и др. Отвечая на вопрос корр. АрмИнфо, Аветисян отметил, что в этом году организовывая кинофестиваль, пришлось столкнуться с многочисленными трудностями. В частности, в первую очередь, он указал на сложный восстановительный этап общественности после пережитых последних исторических ударов. Помимо этого Аветисян заметил, что сроки для организации кинофестиваля по понятным в прошлом и позапрошлым годам причинам были сокращены до 6 месяцев. Кроме того, необходимо было в подобные краткие сроки решить бюджетные вопросы, поскольку фестиваль требует немалых инвестиций, спонсоров и разного рода поддержки.

<Мы пережили самые сложные годы, и надеемся, что открытие фестиваля

в этом году ознаменует открытие новой исторической страницы,

особенно в преддверии столетия армянского кино, и 20-летия Золотого абрикоса>, - сказал худрук <Золотого абрикоса>.

Примечательно, что открылся кинофестиваль показом картины армянского режиссера Майкла Гюрджяна <Американец>. Фильм повествует о временах сталинского режима, времени, которое, по словам Карена Аветисяна, было почему-то проигнорировано армянским кинематографом. <Очень важно, что картина была снята полностью в Армении международным составом, как актерским, так и техническим>, - сказал он. Фильм рассказывает об армянине, который чудом спасся во время Геноцида армян в Османской Турции. Проводя всю сознательную жизнь в США, главный герой во второй половине 40-ых лет XX века принимает решение вернуться в Армению, чтобы отыскать свои корни, однако в буквальном смысле слова сталкивается с советским режимом. <И именно этот постсталинский период в фильме показан глазами американца с армянскими корнями>, - сказал худрук. В целом, в ходе кинофестиваля, армянскому зрителю представиться возможность посмотреть свыше 80 фильмов, часть из коих были представлены впервые и стали лауреатами престижных кинофестивалей, в частности Канн, Берлина, Роттердама и др. В беседе с журналистами ирландский режиссер (режиссер фильма <Обещание> о Геноциде армян - Ред.) Терри Джордж, который является председателем жюри <Золотого абрикоса> отметил, что уже в третий раз посещает Армению, и, отождествляя армян с ирландцами, отметил, что чувствует себя здесь, как дома. <Я действительно очень люблю Армению>, - сказал режиссер. На вопрос, как намерен оценивать фильмы, включенные в конкурную программу, Терри Джордж отметил, что одним из важных критериев станет для него так называемая <независимость> кино. <Сейчас в мире полно фильмов, снятых в жанре <поп-корн>, поэтому победителей я буду выбирать среди авторов независимого кино>, - пояснил он. Отметим, что в ходе торжественной церемонии открытия кинофестиваля Терри Джордж и Альберт Серра удостоились <Параджановских талеров>. Напомним, что закроется кинофестиваль также картиной армянского режиссера - докфильмом Гарика Ованнисяна <Невидимая Республика>, посвященном 44-дневной Арцахской войне. В целом, в ходе <Золотого абрикоса> неоднократно будут обращаться к теме Арцахской войны, но не только армянские режиссеры, а и греческие, египетские и аргентинские.

Отметим, что в состав жюри вошли также директор Амстердамского фестиваля документальных фильмов (IDFA) Орва Нирабия, оператор Владислав Опелянц, удостоившийся приза Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском международном кинофестивале за работу в картине Кирилла Серебренникова <Петровы в гриппе> (2021г.), испанский режиссер, Лауреат главной премии кинофестиваля <Сан- Себастьян> Исаки Лакуэста и армянский режиссер Нора Мартиросян (автор картины <Когда ветер стихнет>, участвующей в Каннском кинофестивале). В рамках традиционной программы <Ереванские премьеры> армянский зритель сможет посмотреть фильмы, ставшие лауреатами на международных престижных кинофестивалях, в частности Берлинского - фильм <Алькаррас> Карлы Симон Пипо, Роттердамского - <Еами> режиссера Пас Энсина (которая будет присутствовать на премьере в Ереване), Каннского - <Треугольник печали> Рубена Эстлунда, <Звезды в полдень> Клер Денни , <Святой паук> Али Абасси и др. В рамках кинофестиваля в этом году на площади им. Шарля Азнавура в дань уважения откроются звезды режиссеров Юрия Ерзнкяна и Лаэрта Вагаршяна.

В этом году <Золотой абрикос> проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Мэрии Еревана. Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др