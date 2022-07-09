Суббота, 9 Июля 2022 14:22

АрмИнфо.Для того, чтобы сегодня добиться успеха в нормализации армяно-турецких отношений, необходима готовность и политическая воля к реализации конкретных шагов по урегулированию отношений. Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, и мы ожидаем того же от турецкой стороны.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию .

Глава МИД отметил, что руководство Армении неоднократно заявляло, и это также указано в программе правительства, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между двумя странами, которую Анкара в одностороннем порядке закрыла еще в 1993 году.

Министр напомнил также, что для нормализации отношений между Арменией и Турцией назначены специальные представители, и уже состоялись четыре встречи, в ходе которых стороны подтвердили свою приверженность продолжению процесса открытия границ и установления дипломатических отношений без предусловий. <Для придания этому процессу позитивной динамики я принял приглашение министра иностранных дел Турции принять участие в дипломатическом форуме в Анталии и встретился с ним на полях форума>, - отметил он.

Напомним, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.