Суббота, 9 Июля 2022 13:41

АрмИнфо.Баку в любой момент может может воспользоваться ситуацией на Украине и предпринять попытку широкомасштабной провокации. Подобное мнение высказал глава МИД Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию "Kathimerini", отвечая на вопрос о том, как ситуация на Украине может отразится на дипломатические развития в южнокавказском регионе.

Глава МИД Армении отметил, что ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой. В то время как Армения стремится возобновить всеобъемлющие мирные переговоры, в том числе вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем самым установить стабильность и мир в регионе, Азербайджан продолжает свою политику провокаций и угрозы применения силы, подчеркнул он. Он напомнил, что после ситуации, создавшейся вокруг Украины, азербайджанские военные вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, чему предшествовали непрерывные обстрелы сел и объектов гражданской инфраструктуры, призывы к мирному армянскому населению соседних сел покинуть свои дома под угрозой применения силы, нарушение работы газопровода в условиях беспрецедентно холодных погодных условий и т.д.

<В настоящее время, когда внимание мира сосредоточено на Украине, Азербайджан в любой момент может предпринять попытку широкомасштабной провокации. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество предприняло эффективные шаги для предотвращения попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказ> , - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Армения принять статус-кво, сложившийся вокруг Нагорного Карабаха после войны в 2020 году, Арарат Мирзоян отметил, что несмотря на утверждения азербайджанских властей о том, что после 44-дневной Нагорный Карабах, как субъект больше не существует и что конфликт разрешен, действительность и позиция международного сообщества доказывают обратное. <Нагорный Карабах существует, существует со своим армянским населением, которое продолжает жить на земле своих предков и безопасность которого сейчас обеспечивают российские миротворцы согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, положившему конец разрушительной войне>, - отметил глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что конфликт не перестает существовать, если одна из сторон опровергает его существование. <Это самообман. Более того, официальные заявления многих наших международных партнеров и организаций, в том числе стран-посредников, также четко показывают, что нагорно-карабахский конфликт все же должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Урегулирование, которое будет гарантировать безопасность арцахских армян и защиту всех прав, и, соответственно, окончательный статус Нагорного Карабаха, вытекающий из этого>, - подчеркнул Мирзоян.

Министр напомнил, что в соответствии с трехсторонними заявлениями от 11 января и 26 ноября 2021 г., принятыми при посредничестве России, и договоренностями, достигнутыми в Брюсселе, Армения начала конструктивный диалог с Азербайджаном по общему регулированию отношений, делимитации границы и пограничной безопасности между двумя странами, а также разблокировки региональных экономических связей и транспортных коммуникаций.

Он вновь подтвердил приверженность Еревана конструктивным усилиям по всем этим направлениям. При этом, как подчеркнул Мирзоян, процесс прошел бы более гладко и эффективно, если бы Азербайджан воздерживался от опасного максимализма и армяноненавистнической риторики, прекратил бы держать в заложниках многочисленных армянских военнопленных и гражданских лиц, не уничтожал армянское культурное и религиозное наследие, не препятствовал въезду международных гуманитарных организаций в зону конфликта и т.д.

Тем не менее, как считает глава армянского МИД, <несмотря на всю кровь и ненависть, которые были в регионе>, есть реальная возможность

для мира на Южном Кавказе. По его словам, Армения неоднократно подтверждала свою готовность к тому, чтобы добиться долгосрочной стабильности и открыть эпоху мирного развития в регионе. <В то же время очевидно, что эти усилия не могут быть односторонними, и в этом направлении мы ожидаем столь же конструктивного подхода и искренних практических шагов с азербайджанской стороны>, - заключил министр.