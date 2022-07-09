Суббота, 9 Июля 2022 13:03

АрмИнфо.Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FLYONE ARMENIA, который должен был состояться накануне, отложен.

<Командир лайнера, обнаружив некоторые различия в показаниях приборов самолета, принял решение приостановить полет. Считаем, что это правильное и обоснованное решение. Авиационные власти Армении были проинформированы о произошедшем>, - сообщил председатель совета авиакомпании Арам Ананян в прямом эфире в соцсети.

Ананян отметил, что рейс состоится в ближайшее время, и все пассажиры доберутся до мест своего назначения.

Отметим, что согласно онлайн-табло аэропорта <Звартноц>, рейс 3F 475 вылетел в Стамбул в субботу в 08:03.

Co 2-го февраля текущего года авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнять полеты по направлению Ереван-Стамбул-Ереван.

FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320, которые рассчитаны на 180 мест и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и безопасности EASA.

Компания работает в качестве армянского подразделения FLYONE (www.flyone.eu). Работа компании была запущена в 2016 году в Республике Молдова и в настоящее время компания является одним из лидеров авиационного рынка региона. FLYONE неоднократно входила в категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в ТОП-10 самых пунктуальных компаний.