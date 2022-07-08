Пятница, 8 Июля 2022 14:36

АрмИнфо.Председатель Национального собрания РА Ален Симонян провел отдельные встречи с послами Эстонии и Японии в нашей стране, Рийной Кальюранд и Фукусима Масанори.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече с эстонским послом были обсуждены приоритеты взаимодействия парламентов двух стран и продолжение сотрудничества в рамках парламентской дипломатии. "Мы всегда следим за деятельностью парламента Эстонии и придаем большое значение любому заявлению или любому другому проявлению по чувствительным для нас вопросам", - отметил спикер НС. При это он выразил крайнюю озабоченность визитом 24 мая с.г. в Шуши главы эстонского парламента Юрия Ратаса.

По словам Симоняна, заявления Ратаса в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования нагорно-нарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он проинформировал посла о своем письме главе эстонского парламента, в котором разъяснил суть конфликта и последствия катастрофической войны 2020 года. Председатель НС выразил надежду, что эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с представляющими Нагорный Карабах официальными лицами. Посол Эстонии, поблагодарив за прием, выразила надежду, что в ближайшее время будет возможность обсудить все вопросы со спикером эстонского парламента. Она передала Председателю НС официальное приглашение главы парламента Эстонии.

В ответ Симонян, подтвердив желание видеть эстонского коллегу в Армении, любезно принял приглашение. Меж тем, в начале встречи с послом Японии председатель НС РА поинтересовался состоянием бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение. Стороны поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией.

С обеих сторон поднималась необходимость многоотраслевого сотрудничества между двумя странами. "Япония является для нас важнейшим партнером, и Армения заинтересована в углублении торгово-экономических связей, привлечении японских инвестиций в нашу страну, реализации программ студенческого обмена в сфере образования, углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, здравоохранения, туризма и других направлениях", - подчеркнул Ален Симонян. Собеседники обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности.

Посол Японии отметил интенсивное взаимодействие на разных уровнях, отметив, что очень часто народная дипломатия берет на себя более эффективную роль, помогая классической дипломатии.