Четверг, 7 Июля 2022 17:40

АрмИнфо.Ардшинбанк запустил акцию «Лето с Mastercard» для новых клиентов. По ее условиям, каждый, кто в период с 7 июля по 25 августа откроет в Ардшинбанке Mastercard дебетовую карту и до 31 августа совершит по ней наибольшее количество покупок (но не менее, чем на 110 000 драмов за весь период действия акции), выиграет уникальные подарки:

· путешествие на вертолете

· отдых в лучших отелях Армении

· 3-месячный абонемент в спортивный комплекс

· посещение аттракционов на всю семью

· обед в ресторанах известного бренда и

· пригласительный билет в известный джаз клуб на двоих с бесплатным коктейлем.

Всего будет разыграно 30 призов. Победителя выберут по окончании акции до 15 сентября. Принять участие в акции могут физические лица достигшие возраста 18 лет, резиденты и нерезиденты РА, открывшие за время ее проведения новую карту международной платежной системы Mastercard.

В акции не участвуют клиенты, перевыпускающие в этот период свои карты. Карту можно открыть во всех точках обслуживания Ардшинбанка по всей республике.

Напомним также, что физическим лицам в Ардшинбанке можно открыть следующие дебетовые карты платежной системы Mastercard: Mastercard World Black Edition, Mastercard Debit.