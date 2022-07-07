Четверг, 7 Июля 2022 15:09

АрмИнфо.Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном, руководителем компании <Мульти Групп>. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 7 июля на заседании правительства, поручив соответствующим структурам демонтировать сооружения в виде крестов, дискредитирующие христианство.

Премьер-министр отметил, что соответствующие документы внесены в Правительство. <Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению. Надеюсь, что соответствующие органы своевременно обсудят этот вопрос, и проект будет продвигаться вперед, как и планировалось>, - сказал Пашинян.

Глава правительства сообщил также, что дал поручение относительно ремонта находящейся на грани обрушения стены церкви Святой Аствацадсин в Бжни, восходящей к 11 веку, и дороги, ведущей к крепости Бжни. Премьер отметил, что стена церкви находится в аварийном состоянии, и на ней установлены опоры, чтобы предотвратить ее обрушение. Премьер отметил также проблемы, связанные с презентацией памятника. <У нас сложилась ситуация, когда памятник спрятан в садах и, думаю, надо найти решения>, - сказал он.

При этом, по словам премьер-министра, в Армении <стихийными, можно даже сказать паническими темпами появляются кресты> - из пластмассы, из железа, из старой мебели и строительных материалов. Данные сооружения не всегда имеют какую-либо связь с религией, отметил он. <Во многих случаях это дискредитирует и христианство, и религию>, - сказал он, отметив, что незаконные сооружения должны быть демонтированы