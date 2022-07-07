Четверг, 7 Июля 2022 13:26

АрмИнфо.За первое полугодие 2022 года поездами компании <Южно-кавказская железная дорога> было перевезено 220,5 тысяч пассажиров, что больше аналогичного показателя 2021 года 22%, когда было перевезено 192,5 тысячи пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост количества пассажиров зафиксирован по всем направлениям. В частности, во внутриреспубликанском сообщении было перевезено 205,5 тысяч пассажиров, при этом рост составил 15%. В межгосударственном сообщении по маршрутам Ереван-Тбилиси- Ереван и Ереван-Батуми-Ереван было перевезено без малого 15 тысяч человек, что выше показателя доковидного 2020 года почти в 5 раз.

Все большей популярностью граждан и гостей республики пользуется электропоезд, курсирующий между Ереваном и Гюмри в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям. По сравнению с I полугодием 2021 года в текущем году по маршруту было перевезено вдвое больше пассажиров - 11,5 тысяч человек. С прошлого года в межгосударственном сообщении пассажиров обслуживает новый, современный подвижной состав, отвечающий всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров.

Компанией также ведется работа по привлечению граждан на железную дорогу, для чего ведутся переговоры с местными властями с целью оптимизации автомобильных транспортных маршрутов и активизации основных железнодорожных вокзалов страны. С этой целью компанией поощряется проведение культурных мероприятий в зданиях вокзалов, повышается разнообразие и качество обслуживания пассажиров не только в поездах, но и на вокзалах.