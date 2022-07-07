Четверг, 7 Июля 2022 13:23

АрмИнфо. Иран поддерживает усилия по установлению мира и безопасности и поддерживает региональный формат "3+3". Об этом секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил в беседе с журналистами по прибытии в Ереван.

Он объяснил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном в рамках сохранения территориальной целостности обеих сторон приведет к благам двум странам.

"Мы против любого действия, приводящего к геополитическим изменениям в регион", - отметил Шамхани.

Как передает ИРНА, в Ереван сегодня прибыли Секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и представитель верховного лидера Ирана. Визит проходит в рамках запланированного турне в Кавказский регион.

Планируется его встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и еще своим армянским коллегой. Изучение пути укрепления и расширения связей между двумя странами находится в повестке дня его визита.