Среда, 6 Июля 2022 14:54

АрмИнфо. Как известно в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей.

Об этом 6июля на еженедельном брифинге заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на просьбу рассказать о договоренностях, достигнутых между Ереваном, Баку и Москвой по вопросу разблокировки транспортных связей через Сюникскую область РА.

Зайцев подчеркнул, что работа в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана продолжается.

В этмо ключе он констатировал, что по итогам состоявшегося 3 июня в Москве 10-ого заседания трехсторонней рабочей группы, а также контактов сопредседателей на полях Петербургской международного экономического форума достигнут определенный прогресс.

"Удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций.

Как известно в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей.

О результатах своей работы сопредседатели отдельно проинформируют СМИ, когда будут достигнуты конкретные договоренности", - сказал он.

На просьбу прокомментировать дальнейшую судьбу тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Зайцев напомнил, что российская сторона свою позицию изложили подробно на прошлом брифинге 22 июня и к сказанному добавить нечего.

Отметим, что 3 июня состоялось 10-ое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

"Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана. Вице- премьеры обсудили возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении. Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе", - было сказано по итогам состоявшейся встречи.