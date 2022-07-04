Понедельник, 4 Июля 2022 15:32

АрмИнфо. Руководство Азербайджана выполнит принятые ЕСПЧ и Международным гаагским судом судебные акты исключительно в случае угрозы применения и самого применения политических санкций. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт в сфере международного права, юрист Ара Казарян.

"Правовые процессы в данных судах в отношении Азербайджана с целью вернуть на родину военнопленных из Армении продолжаются. ЕСПЧ и Гаагский суд уже приняли промежуточные решения. Однако, как правило, их реализация требует много времени, которое зачастую измеряется даже годами. Обойтись без правовых процессов невозможно, но связывать надежды на возвращение наших ребят исключительно с ними также не стоит", - подчеркнул он.

По официальным данным в азербайджанском плену все еще удерживаются 38 армянских военнослужащих. Однако, по данным правозащитников, в реальности их число намного больше. Азербайджан однако скрывает реальное число незаконно удерживаемых граждан Армении.

Между тем, юрист считает, что с военно-политической точки зрения процесс по возвращению удерживаемых Азербайджаном в плену граждан Армении зашел в тупик. В первую очередь в силу использования Баку вопроса пленных в качестве политического рычага выуживания уступок из Еревана. Отступить от этой позиции, согласно Казаряну, Баку могут понудить лишь международные санкции. Поскольку в условиях их отсутствия Азербайджан имеет немалые возможности маневрирования с целью избежать возвращения армянских пленных.

Вместе с тем, юрист отметил, что при желании судьи ЕСПЧ или Гаагского суда вполне могут принудить Баку возвратить армянских пленных на родину. По его оценкам, это может иметь место в случае, если суды не только зафиксируют в своем вердикте факт нарушения прав человека - в данном случае армянских пленных со стороны Азербайджана, но и поручат это нарушение немедленно устранить. Казарян отметил, что на подобные шаги международные суды идут крайне редко.

"Так или иначе, но с правовой точки зрения бакинские судилища над армянскими пленными являются фальшивыми и сфабрикованными от начала до конца. Хотя бы потому, что они сопровождаются многочисленными нарушениями прав человека. Сам факт отсутствия публичного судебного процесса уже ставит под сомнение всю легитимность судов над нашими ребятами. Не говоря уж обо всем остальном. Но Азербайджан продолжает ломать эту трагикомедию, используя, в том числе, собственные политические ресурсы. Таким образом, эффективность правовых процессов по делам наших пленных во многом зависит от процессов политических",

- подытожил Казарян.