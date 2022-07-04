Понедельник, 4 Июля 2022 15:27

АрмИнфо.В Ереване прошел форум Конференция "ChemEX" на тему "Химия: фарма: биотех: новые вызовы". Основная задача форума объединение возможностей компаний России, Армении, стран ЕАЭС в производственной и сервисной сфере, наладить сотрудничество между участниками индустрии и создать потенциал для развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отрасли.

В ходе сессии "Химико-фармацевтические кластеры. Взаимодействие в рамках ЕАЭ. Экспортный потенциал" выступил директор ФБУ "ГИЛС и НП" Минпромторга России Владислав Шестаков, который акцентировал внимание на необходимости переходить от слов к конкретным делам и проектам. Он обратил внимание на тот факт, что на разных дискуссионных площадках не раз поднимались вопросы, касающиеся мер государственной поддержки химических и фармацевтических производств, выстраивания межотраслевого взаимодействия, вопросы вертикально-интегрированных структур для построения производства лекарственных препаратов полного цикла.

По убеждению Шестакова, должны быть выработаны механизмы, которые соединят в себе и экономическую целесообразность и государственные интересы в области национальной лекарственной безопасности

"В первую очередь, должна быть определена номенклатура: нам нужны конкретные позиции в конкретном объеме. Затем должны быть определены участники, между которыми будут распределены эти позиции. Нам нужны действительные государственные гарантии, нужно разработать меры государственной поддержки для отечественных предприятий химической промышленности. Тогда вся система начнет работать в едином ключе, решая единые задачи, поставленные государством перед бизнесом", - подчеркнул директор ФБУ "ГИЛС и НП".

В конце своего выступления Шестаков обратился к организаторам Форума с предложением сформировать по итогу мероприятия конкретные предложения, которые будут направлены в адрес Евразийской экономической комиссии и правительств России и Армении.

"Только совместными усилиями мы можем выработать консолидированные действия, которые в дальнейшем выльются в конкретные законодательные инициативы и меры поддержки предприятий на всем пространстве ЕАЭС", - подвел итог своего выступления Владислав Шестаков.

В свою очередь министр экономики Ра Ваан Керобян отметил, что в Советские годы Армения играла важную роль и значение в развитии

химической промышленности. "В настоящее время химия и фармацевтика входят в число приоритетных отраслей правительства РА, и мы инициируем различные программы по возрождению этих отраслей", - сказал он.

На форуме обсуждались вопросы совместного сотрудничества, решения проблем необходимых продуктов и услуг для обеспечения стабильного производства, налаживания сотрудничества между компаниями отраслей. В докладах участников были выдвинуты тезисы касательно обмену опытом на примере успешных практик, поиску путей реализации для производства высокотехнологичной продукции в химической, фармацевтической и биотехнологической сферах, а также вопросам подготовки специалистов-технологов и развития международного научного сотрудничества.

В мероприятии также участвовали президент академии наук Армении Ашот Сагян, депутат Государственной Думы РФ Александр Мажуга, научный руководитель РХТУ им. Менделеева Ахбар Годари, торговый атташе Исламской Республики Иран в РА .

В числе спикеров и участников - представители профильных ведомств и отраслевых ассоциаций, руководители химических и фармацевтических компаний, производители лабораторных комплексов, организации, занимающиеся информационными технологиями.