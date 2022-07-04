Понедельник, 4 Июля 2022 15:20

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Армения> Артур Казинян принял решение сложить свой депутатский мандат. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

<У каждого начала есть и конец. Я принял решение отказаться от своего депутатского мандата. Считаю это самым правильным и оправданным решением в сложившейся ситуации. Я не хочу сейчас говорить о причинах. они носят исключительно политический и тактический характер. На данный момент могу только сказать, что я больше не представляю свою дальнейшую работу в этом Национальном Собрании с какой-либо повесткой, и в этих условиях я не могу сохранять статус депутата Национального Собрания, это, как минимум, нечестно>, - написал депутат.

Он добавил, что подтверждает все свои оценки ситуации в Армении и Арцахе, которые озвучивал в адрес нынешнего правительства Армении: место капитулянта, предателя и разрушителя нации - в тюрьме. <Движение сопротивления> имеет огромный нереализованный потенциал. Это единственная существующая платформа, которая может предотвратить новые предательства и уступки. Движение должно поддерживаться и укрепляться, и я, как достойный гражданин Армении, буду продолжать участвовать и призываю всех участвовать в организованных движением акциях протеста. Желаю своим коллегам по фракции <Армения> политического кругозора и успехов. Поверьте, там много честных, преданных и патриотичных людей. Да хранит Бог Армению и Арцах Да хранит Бог армянский народ>, - отметил депутат.