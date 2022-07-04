Понедельник, 4 Июля 2022 15:19

АрмИнфо. Оппозиционное движение сопротивления намерено внести институциональные изменения в борьбе против действующей в Армении власти. Об этом в понедельник журналистам заявил один из лидеров движения, депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции <Армения> Арам Вардеванян, выступивший инициатором проведения акции на перекрестке столичных улиц Баграмяна и Демирчяна.

По словам депутата, акции будут носить перманентный характер, а их количество не должно уменьшаться. В частности, на 5 июля запланировано проведение ряда мероприятия, о которых было сообщено в пятницу. Однако возникла идея провести еще одну акцию и сегодня. В течение дня, продолжил депутат, будут проведены важные действия, и независимо от политических воззрений граждан страны ни у кого не возникнет возражений против ее проведения.

От перекрестка улиц участники акции направятся к офису представительства Европейского Союза. Вардеванян указал на важность отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна, что будет свидетельствовать об отсутствии <джангиряновского> влияния на судебную систему. Это, по словам депутата, похоже на <деокуппацию> судебной системы. <Но отставка Джангиряна не означает отказа от его наследия. Накануне мы посетили наших соратников в УИЦ <Армавир>, многие из которых содержаться там именно на основании решений Гагика Джангиряна. В конце концов, неужели по этому вопросу ЕС нечего сказать? Все эти и другие вопросы необходимо уточнить в ЕС>, - подчеркнул Вардеванян.