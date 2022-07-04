Понедельник, 4 Июля 2022 10:45

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

В сообщении, которое распространила пресс-служба правительства, в частности, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости. Каждый год 4 июля миллионы американцев, в том числе, наши армяно- американские соотечественники, отмечают самый важный день в истории США. С момента провозглашения независимости народ и все правительства Соединенных Штатов последовательно шли по пути становления и укрепления свободы, прав человека, верховенства закона и демократии. Роль и лидерство США в вопросе демократии играет значительную роль не только с точки зрения защиты прав человека и верховенства закона в разных уголках мира, но и с точки зрения создания условий предсказуемого и мирного развития для жителей регионов>, - говорится в поздравлении Пашиняна.

Глава армянского правительства подчеркнул, что дружба и партнерство между Арменией и США основываются на общих ценностях, взаимном доверии и дружбе. <Рад сообщить, что сотрудничество и взаимные обязательства между нашими правительствами в укреплении демократии приносят ощутимые результаты>, - говорится в послании премьер-министра.

Поздравил американского лидера и президент республики Ваагн Хачатурян, который отметил, что Декларация о независимости, подписанная 4 июля 1776 года в Филадельфии, стала важнейшей вехой в установлении демократии, прав и достоинства человека и народов, оказав влияние на будущий ход мировой истории. <Соединенные Штаты Америки являются одним из важнейших партнеров Армении, которая ценит существующую дружбу между нашими странами, а также тесное многоотраслевое сотрудничество. Уверен, что совместными усилиями мы будем укреплять существующее сотрудничество, обогащая двустороннюю повестку и расширяя партнерские отношения в рамках стратегического диалога. Мы высоко ценим постоянную поддержку и усилия Соединенных Штатов по поддержанию мира и стабильности в нашем регионе, а также демократические и экономические реформы>, - отмечается в послании Хачатуряна.