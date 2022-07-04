Понедельник, 4 Июля 2022 10:44

АрмИнфо.Сборная Армении по баскетболу стала чемпионом Европы среди малых стран. Об этом n сообщила Федерация баскетбола Армении. Согласно источнику, в финале национальная сборная Армения обыграла Мальту со счетом 84:68 и стала победителем турнира. Крис Джонс был назван самым результативным игроком матча. Он набрал 41 очко, сделал 10 подборов и 6 результативных передач.

Чемпионат Европы среди малых стран проходил на Мальте с 28 июня по 3 июля.