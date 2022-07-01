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 Пятница, 1 Июля 2022 19:57
Давид Степанян

Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией

Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией

АрмИнфо. Судя по последним заявлениям армянских официальных лиц, в отношении процесса нормализации отношений с Турцией в Ереване пришло некоторое разочарование. Подобное мнение выразил АрмИнфо директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктором Надеин-Раевский.

"На начальном этапе процесса в Армении существовали обусловленные итогами 44-х дневной войны иллюзии, согласно которым после исчезновения основного предусловия - возвращения Азербайджану территорий, Турция пойдет на разблокирование границ. В Ереване надеялись, что нормализация отношений с Анкарой позволит ослабить влияние на нее Баку. Подобная стратегия просматривалась из звучащих из Еревана заявлений", - заметил он.

Однако, в Анкаре и Баку, по оценкам тюрколога, руководствуются своими стратегическими расчетами, в рамках которой придерживают процесс разблокирования границ с Арменией в качестве вишенки на общем торте процесса нормализации. Поскольку они прекрасно понимают, что открыв границу, положительного для себя решения по вопросам статуса Арцаха и коммуникаций через территорию Армении сразу же вслед за этим не получат.

При этом, у самой Турции, согласно Надеин-Раевскому, никаких весомых причин для продолжения блокады Армении нет. В этом смысле Анкара, на его взгляд, в данном вопросе является своеобразным заложником политики Баку. Политики, которая направлена на выгодное Азербайджану разрешение вопроса статуса Нагорного Карабаха и получение коридора на Нахичевань через Армению.

Комментируя текущую политику Турции, тюрколог охарактеризовал ее как ориентированную на национальные интересы. Являясь верным союзником НАТО и стараясь это демонстрировать постоянно, с другой стороны Реджеп Эрдоган неоднократно выходит за все предписанные Вашингтоном рамки. И более активно проводить политику, ориентированную как на Запад, так и на Восток, Турция стала именно при Эрдогане. Чему во многом способствовала попытка государственного переворота в 2016 году в которой Анкара обвинила Вашингтон.

"Сегодня в турецкой внешней политике три ярко выраженных акцента. В первую очередь - разжигание пантюркистских настроений с целью консолидации всех тюркских народов в единое государство Туран. Во вторую - выражающийся в наращивании турецкого политического влияния в странах, ранее входивших в состав Османской империи, неоосманизм. И, наконец, усиление геополитического влияния посредством религиозного фактора - исламизма", - подытожил тюрколог. 

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