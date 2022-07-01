Пятница, 1 Июля 2022 19:55

АрмИнфо. Проблема Нагорного Карабаха не составляет исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала <Россия в глобальной политике> и научный руководитель Международного дискуссионного клуба <Валдай> Федор Лукьянов.

"Ожидать, что обычные дипломатические контакты, взаимодействие по другим темам и вопросам между Россией и Западом продолжатся как раньше, явно не стоит. Думаю, что об этом весьма четко заявила представитель нашего МИД Мария Захарова, подчеркнув, что в такой атмосфере работа в любых форматах России и Запада невозможна. На мой взгляд, в этом свете, возможности для восстановления формата трехстороннего сопредседательства Минской группы ОБСЕ практически исчерпаны", - отметил он.

По словам Лукьянова, Минская группа ОБСЕ утратила реальное влияние как инструмент урегулирования конфликта еще после 44-дневной войны в Арцахе. В результате чего, собственно, модерация конфликта отошла к России и Турции, как к странам, имеющим механизмы непосредственного воздействия на события на местах.

Он отметил. что после подписания 9 ноября 2020-го трехстороннего заявления о перемирии, ни в каких серьезных процессах Минская группа ОБСЕ не участвовала. А Украина и последующий разрыв всех форматов взаимодействия России с Западом лишь подвели черту в данном процессе. В этом свете, Лукьянов обуславливает последние заявления США о необходимости восстановления Минского формата стремлением низвести текущий формат посредничества РФ с последующим пересмотром вопроса дислокации в Арцахе российского миротворческого контингента.

"Однако, с учетом ключевой роли и позиции РФ и Азербайджана в данном вопросе, возможность реанимации, тем более, эффективной работы МГ ОБСЕ сегодня ничтожно мала. Даже с учетом наличия российского военного контингента в Нагорном Карабахе, текущие особенности отношений Москвы с Анкарой, Баку и Ереваном с трудом позволяют РФ поддерживать выгодный ей баланс на Южном Кавказе. Это все, что сегодня позволяют нам наши возможности", - подытожил российский аналитик.