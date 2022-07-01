Пятница, 1 Июля 2022 15:39

АрмИнфо. Дилижане открылась первая ветеринарная клиника, в которой квалифицированные специалисты будут оказывать услуги по стерилизации, медицинскому обследованию и лечению бездомных собак.

Как сообщает пресс-служба благотворительного Фонда "Туризма и урбанистики" (TUF), программа инициирована бизнес-сообществом Дилижана и благотворительным фондом "Для жизни" и ее реализацией занимался TUF в сотрудничестве с мэрией г.Дилижана при поддержке жителей города и представителей бизнеса.

В Дилижане - одной из крупнейших общин Армении, считающейся активным туристическим направлением, - сегодня остро стоит проблема бездомных собак. Их большое число беспокоит жителей и гостей города.

В рамках программы была отремонтирована ветеринарная клиника и закуплено необходимое медицинское оборудование. Кроме того, планируется обучение трех местных ветеринаров приглашенным из Еревана специалистом. В процессе обучения местные ветеринары будут проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных собак, а в случае необходимости - и хирургические операции.

Инициаторы программы и власти города ожидают, что после открытия клиники Дилижан станет безопаснее: детям, жителям и туристам больше не придется бояться гулять по вечерам. В рамках проекта также планируется провести серию лекций для детей и подростков, посвященную предотвращению жестокого обращения с животными.

Ожидается, что к февралю 2023 года в клинике будут стерилизованы около 500 бездомных собак. Кроме того, в рамках инициативы в Дилижане откроется специализированный магазин товаров для животных, а также будет сформирована волонтерская группа опекунов бездомных собак.

Стоит также отметить, что накануне в Дилижане состоялось общегородское общественное обсуждение, в ходе которого жители общины представили свое виденье будущего развития Центрального городского парка Дилижана. Мнения, запросы и пожелания горожан станут основой программы комплексного развития города, инициированной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд.

В публичной дискуссии приняли участие общественные активисты, предприниматели, представители городской администрации и сообществ, а также гости и жители Дилижана. Мероприятие открыло серию встреч с горожанами, которую планируется организовать по ходу проекта.

Обсуждения проходили в формате дизайн-игры, в рамках которой участники были разделены на проектные команды. Каждая команда определила, каким должно быть функциональное зонирование территории, какие инфраструктурные объекты могут быть реализованы, какие задачи в рамках городской жизни должен решать будущий парк, и какое у него может быть название. По результатам дискуссий каждая проектная команда презентовала собственную концепцию.