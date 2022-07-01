Пятница, 1 Июля 2022 12:28

АрмИнфо.Представители оппозиционного движения сопротивления 1 июля проводят акцию перед зданием Национального Собрания Армении, где в эти минуты обсуждается вопрос об отзыве с должностей депутатов от оппозиционной фракции <Армения> Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна. Первый из них является вице-спикером НС, а второй - председателем комиссии НС по экономическим вопросам.

Перед зданием парламента сосредоточены крупные силы полиции. Участники акции, протестующие против намерений властей, скандируют лозунги <Армения без Никола>, <Никол-предатель>.

Отметим, что депутаты армянского парламента от оппозиционных фракций <Армения> и <Честь имею> уже длительный период времени не принимают участия в работе Национального Собрания, проводя митинги и шествия, направленные против политики властей в отношении Армении и Арцаха. Ишхан Сагателян ранее неоднократно отмечал, что если оппозиция и вернется в парламент, то только со своей повесткой.

В настоящее время на внеочередном заседании Национального Собрания началось тайное голосование по соответствующему проекту решения парламента.