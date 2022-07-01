Пятница, 1 Июля 2022 11:59

АрмИнфо.Завершились два дня интенсивных и очень полезных дискуссий с армянскими и азербайджанскими практикующими. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и Кризисе в Грузии Тойво Клаар.

По его словам, 29-30 июня в грузинском Кахетии при поддержке Евросоюза встретились более 40 армянских и азербайджанских практикующих специалистов, которые вместе с коллегами из ЕС, ООН и ОБСЕ за круглым столом обсуждали возможные сценарии будущего мира на Южном Кавказе.

Обсуждения охватывали сценарии в области экономики и связи, безопасности, управления и культурной политики, а также оценивали возможные шаги, которые могут быть предприняты национальными правительствами, гражданским обществом и внешними субъектами для улучшения перспектив жизнеспособных решений многих проблем, стоящих перед долгосрочными мир между армянами и азербайджанцами Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар подтвердил неизменную приверженность ЕС устойчивому миру. Он признал, что дебаты о будущем армяно-азербайджанских отношений сопровождаются многочисленными вызовами и высокими эмоциями. Он приветствовал решимость практиков продолжать свои усилия по налаживанию диалога, укреплению доверия и противодействию укоренившимся нарративам, препятствующим не только улучшению армяно- азербайджанских отношений, но и мирному и процветающему будущему Южного Кавказа в целом.