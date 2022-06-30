Четверг, 30 Июня 2022 20:18

АрмИнфо. Высший судебный совет (ВСС) Армении не станет привлекать к дисциплинарной ответственности и.о. председателя совета Гагика Джангиряна. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСС Лилит Шабоян на своей странице в Facebook.

Согласно источнику, сформированная для обсуждения комиссия с участием членов ВСС Григора Бекмезяна, Давида Хачатуряна, Месропа Макяна, Ани Мхитарян и Сергея Чичояна 30 июня решила отказать в возбуждении производства о привлечении к дисциплинарной ответственности Гагика Джангиряна.

В решении комиссии отмечается, что возбуждение производства по привлечению к дисциплинарной ответственности судьи или члена Высшего судебного совета на основании смонтированной видеозаписи невозможно.

Комиссия констатировала, что нарушено также требование, касающееся годичного срока привлечения к дисциплинарной ответственности. Запись была сделана 20 февраля 2021 года, но экс-председателем ВСС Рубеном Вардазаряном была обнародована только 20 июня 2022 года, т.е. через год и 4 месяца после предполагаемого нарушения.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Вардазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела, возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи.

После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

23 июня Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий председателя ВВС Рубена Вардазаряна. Полномочия Вардазаряна как главы ВСС были приостановлены в апреле 2021 года на основании уголовного дела, возбужденного против него, за вмешательство в отправление правосудия.