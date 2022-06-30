Четверг, 30 Июня 2022 17:55

АрмИнфо. 30 июня на внеочередном заседании Национального Собрания Армении вновь обсуждался вопрос об избрании судьи Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

29 июня Высший судебный совет выдвинул на эту должность кандидатуры Рубика Мхитаряна, Арсена Никогосяна и Артура Саргсяна. Однако в результате тайного голосования ни один из кандидатов не был избран, за Рубика Мхитаряна проголосовали 29 депутатов, за Арсена Никогосяна - 0, за Артура Саргсяна - 33.

Согласно закону <О регламенте НС>, если ни один из кандидатов не избирается, проводится второй тур выборов, в котором могут участвовать два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Член Высшего судебного совета Давид Хачатурян представил биографические данные и трудовой путь Рубика Мхитаряна и Артура Саркисяна. Тем не менее, в результате тайного голосования ни один из кандидатов не был избран.

Председательствовавший на заседании вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил, что согласно Регламенту НС, в случае не избрания кандидата на должность судьи Кассационного суда Высший судебный совет в течение 10 дней после голосования выдвигает новые кандидатуры.