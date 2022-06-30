Четверг, 30 Июня 2022 17:52

АрмИнфо. В Ереване состоялись армяно- сербские межмидовские политические консультации. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, сербскую - госминистр МИД Неманья Старович.

Как сообщает перс-служба МИД РА, констатировав высокий уровень политического диалога между Арменией и Сербией, собеседники обсудили возможности углубления и укрепления дружественных отношений и осуществления практических шагов в этом направлении.

В ходе консультации затрагивался ряд вопросов региональной и международной повестки. Были упомянуты шаги Армении, направленные на установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Армянская сторона в контексте решения гуманитарных вопросов, вызванных развязанной Азербайджаном 44-дневной войны подчеркнула необходимость репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, а также сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.

По окончании консультаций сербскую делегацию принял министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, который отметил важность взаимных визитов и контактов на разных уровнях, направленных на постоянное расширение политического диалога между двумя странами и определение новых направлений взаимовыгодного многоотраслевого сотрудничества.

В тот же день сербская делегация посетила Музей-институт Геноцида армян и Мемориал жертвам Геноцида армян, чтобы почтить память святых мучеников.