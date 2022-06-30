Четверг, 30 Июня 2022 14:33

АрмИнфо. Ереван исключает любой контроль со стороны за своими транспортными и экономическими коммуникациями, которые подлежат разблокированию. Об этом 30 июня журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он в очередной раз исключил саму возможность рассмотрения вопроса в контексте <коридорной логики>. <Когда говорится о сближении позиций в вопросе разблокирования транспортных и экономических коммуникаций региона, это не означает применение этой самой <коридорной логики>. Об этом заявлялось как по итогам московской встречи на высшем уровне, так и в Брюсселе, свидетельством чему является заявление пресс-секретаря председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который заявлял, что в переговорном процессе вопрос о каком-либо коридоре не обсуждался>, - отметил секретарь СБ.

В целом, в центре переговоров с российскими и европейскими партнерами, а также с Азербайджаном остаются четыре основных блока

вопросов: гуманитарные вопросы, которые предусматривают возвращение военнопленных, деблокада региона, делимитация и демаркация армяно-

азербайджанской границы и карабахское урегулирование. Григорян

сообщил, что 27-28 июня была запланирована встреча с советником

президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, но по инициативе

азербайджанской стороны она была отложена, причем Азербайджан не

представил четких причин. <Тем не менее у нас есть информация, что

эта встреча в ближайшее время состоится>, - сказал Григорян.

Напомним, азербайджанская сторона отменила предусмотренную в Брюсселе

27 июня встречу секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с

советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.