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 Четверг, 30 Июня 2022 14:29
Александр Аванесов

На решение проблем жителей Бердзора и Агавно есть еще 1,5 года - секретарь СБ

На решение проблем жителей Бердзора и Агавно есть еще 1,5 года - секретарь СБ

АрмИнфо.Вопрос с городом Бердзор и селом Агавно обсуждается с властями Арцаха. Об этом 30 июня на брифинге заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, еще есть время для поиска решений в вопросе новой дороги и переселения жителей указанных населенных пунктов. На решение

данной задачи имеется порядка 1,5 лет.  По итогам переговоров с руководством Арцаха будут приняты приемлемые решения. Григорян заметил, что при обсуждениях <мирной повестки>, выдвинутой властями Армении, говорилось и о возможных проблемах. <Мы знаем обо всех трудностях, но знаем также, что единственной гарантией обеспечения безопасности Армении и Арцаха, является <мирная повестка>.  Однако мы также понимаем, что этот процесс  зависит не только от Армении, и этот факт является причиной того, что мы работаем со всеми нашими международными партнерами>, - сказал секретарь СБ.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Агавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер-министр  Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам,  в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер  заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей  города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Агавно.

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