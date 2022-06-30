Четверг, 30 Июня 2022 14:29

АрмИнфо.Вопрос с городом Бердзор и селом Агавно обсуждается с властями Арцаха. Об этом 30 июня на брифинге заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, еще есть время для поиска решений в вопросе новой дороги и переселения жителей указанных населенных пунктов. На решение

данной задачи имеется порядка 1,5 лет. По итогам переговоров с руководством Арцаха будут приняты приемлемые решения. Григорян заметил, что при обсуждениях <мирной повестки>, выдвинутой властями Армении, говорилось и о возможных проблемах. <Мы знаем обо всех трудностях, но знаем также, что единственной гарантией обеспечения безопасности Армении и Арцаха, является <мирная повестка>. Однако мы также понимаем, что этот процесс зависит не только от Армении, и этот факт является причиной того, что мы работаем со всеми нашими международными партнерами>, - сказал секретарь СБ.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Агавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам, в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Агавно.