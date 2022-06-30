Четверг, 30 Июня 2022 13:27

АрмИнфо. В настоящий момент нет какого-либо серьезного прогресса в нормализации армяно-турецких отношений. Об этом 30 июня журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания, спецпредставитель Армении в переговорном процессе Рубен Рубинян.

Он отметил, что с самого начала процесса нормализации двусторонних отношений армянская сторона проявляла конструктивный подход и политическую волю к быстрой их нормализации. <Но, как видите, большого прогресса пока нет, и это очевидно виден>, - подчеркнул Рубинян, добавив, что успех процесса зависит от соответствующей конструктивности и политической воли со стороны Анкары.

Напомним, что завтра, 1 июля, в Вене запланирована очередная встреча спецпредставителей двух стран. Рубен Рубинян и турецкий спецпредставитель Сердар Кылыч встретятся в четвертый раз.

Рубинян и Кылыч провели уже три встречи в рамках процесса достижения полноценного урегулирования между двумя странами (14 января в Москве, 24 февраля и 3 мая - в Вене). И Ереван, и Анкара подтверждают свою приверженность к продолжению процесса диалога без предусловий посредством "честного и эффективного обмена мнениями и обсуждения возможных шагов для достижения ощутимого прогресса".