Четверг, 30 Июня 2022 13:00

АрмИнфо. Любые попытки/заявления, легитимизирующие агрессию Азербайджана 2020 года против народа Нагорного Карабаха и ее последствия, не только неприемлемы, но и нарушают известные нормы международного права. Об этом заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

"Конфликт должен быть урегулирован на основе нашего полного права на самоопределение", - написал Бегларян в своем мигроблоге в Твиттер.