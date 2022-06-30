Четверг, 30 Июня 2022 12:58

АрмИнфо.Применение силы или угроза силой, фактические и постоянные нарушения режима контроля над вооружениями, использование иностранных боевиков-террористов и наемников в вооруженных конфликтах фактически поставили под сомнение способность ОБСЕ обеспечить свою общую ответственность.

Об этом 30 июня на ежегодной Обзорной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил замглавы МИД РА Ваге Геворгян, касаясь вызовов безопасности в регионе ответственности Организации.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, было отмечено, что продолжающиеся нарушения Азербайджаном трехстороннего соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, шаги по провоцированию гуманитарного кризиса в Арцахе в марте этого года и воспрепятствование работе в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта свидетельствуют, что для решения проблем безопасности в регионе ОБСЕ необходимо обеспечить эффективное сотрудничать со странами-участницами и подтвердить их приверженность основным принципам Организации.

Выразив поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел РА отметил важность их деятельности, которая направлена на обеспечение, в том числе реализации права народа Арцаха на самостоятельное определение своего будущего, в качестве ключевой цели урегулирования нагорно- карабахского конфликта.

Была отмечена важность вовлечения ОБСЕ в гуманитарные вопросы, включая освобождение армянских военнопленных и заложников, защиту культурного наследия, а также решение вопросов связанных пропавшими без вести и насильственно исчезнувшими.

В рамках конференции замглавы МИЛД РА встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.