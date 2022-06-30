Четверг, 30 Июня 2022 12:53

АрмИнфо. Вопросы региональной безопасности, в том числе и прежде всего связанные с карабахским урегулированием обсуждались на встрече президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева в Ашхабаде.

Как сообщает пресс-служба Кремля, открывая встречу, Путин констатировал хорошее состояние отношений между двумя странами и выполнение достигнутых договоренностей.

В этом ключе российский лидер указал на рост товарооборота на 16 с лишним процентов в прошлом году, аза первые три месяца текущего года, где-то 5,5 процента рост.

"Но самое главное - это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана [российско-азербайджанского сотрудничества] до 2024 года. Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе и прежде всего связанные с карабахским урегулированием. Мы с Вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал он, выразив благодарность Алиеву за те идеи, которые он сформулировал в ходе неформального общения, неформального обеда.

"Он был деловым в самом высоком смысле этого слова, коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества. Поэтому в любом случае наша встреча уже пошла на пользу, и двусторонние отношения получат дополнительный импульс от нашей двусторонней беседы сейчас", - сказал Путин. Он также сообщил о готовящихся визитах председателя правительства и председателя Государственной Думы в Азербайджан.

В свою очередь Алиев выразил уверенность, что эта встреча также будет способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между двумя странами.

"Вы отметили очень важный момент для двустороннего сотрудничества и в рамках "каспийской пятёрки", и в рамках двустороннего формата: с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, развитие отношений в плане промышленной кооперации, отношений в транспортной сфере, в энергетической сфере. И конечно, сегодня будет ещё возможность поговорить о ситуации в рамках региональной проблематики и урегулирования региональных конфликтов. Поэтому надеюсь на то, что наши отношения и в будущем будут успешно развиваться", - сказал Алиев, выразив убеждение, что отношения между Россией и Азербайджаном будут успешно развиваться на благо наших стран и народов.