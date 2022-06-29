Среда, 29 Июня 2022 21:53

АрмИнфо. Если Россия сейчас допустит объединение Нахиджевана с Азербайджаном за счёт Армении, то уже в скором времени война на Украине покажется мирными учениями по сравнению с тем, что будет твориться не только в Закавказье, но и в самой России.

Подобного мнения придерживается израильский историк Владимир Ружанский. "Потому что с Великим Тураном России ( про Армению я даже не пишу) придётся воевать прежде всего на своей территории, от Поволжья до Камчатки. Короче говоря, это будет катастрофа для России на порядки ужаснее той, которая постигла Красную Армию летом 1941 года. Чтобы этого не понимать, нужно быть либо дебилами либо предателями.

Дебилами - если есть в российском руководстве те, кто верят в возможность союза России и Турции с Азербайджаном. Предатели - если всё осознают и... всё сдают Азербайджану и Турции", - считает Ружанский.

По его убеждению, если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян.

"Потому что будущее России и всей Евразии сейчас решается не на Украине, не в Средней Азии и не на Ближнем Востоке, а здесь, где у Армении, России и вообще христианской цивилизации остался крохотный плацдарм шириной 26! километров. Для тех, кто ещё не понял, о чём идёт речь.

Утраченные позиции в Средней Азии или в Восточной Европе ещё можно вернуть. Но здесь потеря транспортных артерий грозит России

образованием единого тюркско-мусульманского, анти- российского фронта. Проще говоря, Россия попадает в гигантский котёл", -отметил он.

Ружаснкий убежден, что именно здесь, в Армении за счёт контроля над транспортными магистралями, Россия может контролировать ситуацию во всей Евразии. "Это же так просто понять. Достаточно хоть немного знать географию на уровне советской средней школы! О видении перспектив, я вообще молчу", - отметил историк, посетовав на то, что "в Кремле не понимают, что творят сейчас в Армении".