Среда, 29 Июня 2022 19:30

АрмИнфо. Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян и директор миссии USAID в Армении Джон Аллело подписали пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США. В соответствии с документом Армении будет предоставлен грант в размере 120 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, соглашение направлено на укрепление демократических ценностей и обеспечение экономической устойчивости.

Григорян от имени правительства РА и лично от себя поблагодарил американскую сторону за оказываемое содействие. При этом он подчеркнул, что направления, установленные соглашением, имеют большое значение для преодоления экономических вызовов, стоящих перед Арменией в этот сложный период, устойчивого развития и укрепления демократии в стране.

В свою очередь Аллело выразил благодарность всем партнерам из правительства, кто участвовал в разработке этого соглашения. "Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Армении в ее демократических и экономических реформах", - сказал директор миссии USAID в Армении.

Соглашение направлено на продвижение прозрачности и подотчетности в системе государственного управления, укрепление потенциала местного самоуправления, а также на участие и инклюзивность избирательно-политических процессов и верховенство закона. Программы, которые будут реализованы в рамках документа, будут способствовать инклюзивному участию граждан в процессе управления, повышать доступность независимых, разнообразных источников информации. В целях укрепления экономической стабильности программы будут направлены на повышение конкурентоспособности частного сектора, укрепление рабочей силы и устойчивое управление природными ресурсами.

Напомним, что правительство Армении на заседании 23 июня одобрило предложения о заключении соглашения о сотрудничестве, нацеленного на

развитие, между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует распределить свой вклад следующим образом: 68 млн 565 тысяч долларов будут направлены на продвижение демократии, а 51 млн 435 тысяч долларов - на повышение экономической безопасности.