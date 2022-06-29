Среда, 29 Июня 2022 16:42

АрмИнфо.Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер завершил свою миссию в качестве посредника по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает TURAN со ссылкой на представителя Госдепартамента США, его на этом посту сменит Лора Окла.

"21 июня Окла отправилась в Брюссель для встреч со своими коллегами из ЕС и Франции по вопросам установления прочного и устойчивого мира для Армении и Азербайджана, а 27 июня поговорила по телефону с сопредседателем Минской группы Франции и личным представителем действующим председателем ОБСЕ", - отметил тот же источник.

Накануне, Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter сообщило, в частности: "Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня провел беседы со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы надеемся на продолжение работы Минской группы".

Лора Окла занимает должность директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента с 2022 года. Ранее она занимала должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности Белого дома. Она является карьерным дипломатом, ранее занимала должности заместителя экономического советника в посольстве США в Мадриде (2017-2020 гг.), начальника отдела внутренней политики в посольстве США в Тбилиси (2014-2017 гг.).

Для уточнения достоверности этой информации АрмИнфо направило запрос в посольство США в Армении.