Среда, 29 Июня 2022 16:36

АрмИнфо. У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде в декабре 2020 года.

Родственники пришли к посольству России с требование предпринять практические шаги по возвращению их детей домой из азербайджанского плена. Они возмущены тем обстоятельством, что вот уже 1,5 года они безрезультатно вынуждены оббивать пороги армянских госструктур. При этом они убеждены, что их детей используют в качестве инструмента для политического торга. Родители также возмущены тем обстоятельством, что Россия не выполнила своих посреднических обязательств и их детей захватили в плен.

Как ранее сообщало АрмИнфо, аналогичную акцию с требование предпринять шаги по скорейшему возвращению все еще находящихся в бакинских тюрьмах армянских военнопленных они провели 28 июня перед зданием генеральным консульством России в Гюмри. Генконсул РФ Руслан Кандауров встретился с пятью родителями военнопленных. Выслушал их и пообещал передать их требование послу России в РА Сергею Копыркину.

Отметим, что поводом для акции протеста родителей военнопленных стало заявление, сделанное 27 июня на онлайн пресс-конференции премьер-министром РА Николом Пашиняном. Он в частности заявил, что официальный Баку предпринимает попытки по дискредитации российских миротворцев в Нагорном Карабахе, и по этой причине не возвращает военнопленных. Пашинян подчеркнул, что 90% лиц, пленение которых было подтверждено, стали пленниками после размещения российских миротворцев и в зоне их ответственности, о чем армянская сторона неоднократно говорила на встречах с российскими партнерами. В качестве примера он привел случай в Хцаберде, произошедший после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября, когда в плен попала большая группа армянских военнослужащих (62 резервиста -ред) . Премьер отметил, что территория Хцаберда де-юре должна была быть под контролем российских миротворцев, однако произошли изменения. Позиции размещения несколько раз пересматривались на основании карт. Пашинян отметил, что Армения, Россия и международное сообщество должны предпринять меры по возвращении всех пленных. В настоящее время в азербайджанском плену находится две группы: одна группа, нахождение которых подтверждено властями Баку, их численность равна 38, вторая группа - лица, о пленении которых была информация, но подтверждения обратной стороны нет. Армянская сторона считает их насильственно исчезнувшими. "Мы будем последовательны, чтобы все вернулись на родину", - подчеркнул он.

Напомним, что 13 декабря 2020 года на участке сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха были захвачены в плен 62 резервиста из Ширакской области Армении, половина из них уже возвращены на родину, а часть до сих пор находятся в Азербайджане.

Примечательно, что премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании на встрече с избирателями в Армавирской области заявил: "Да простят нас военные за пребывание в плену еще месяц или два. Но они не простят нас, если мы уступим независимость Армении ради их освобождения". Тогда Пашинян заверял, что в кротчайшие сроки все военнопленные будут возвращены, однако и по прошествии года, этот вопрос не получил своего логического решения.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов, их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам приговорены к длительным срокам заключения. Кроме того, среди удерживаемых лиц, не только те, кто был захвачен после подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября, но и до. И не только в Нагорном Карабахе, но на суверенных территориях Армении после вторжения е азербайджанских вооруженных сил.