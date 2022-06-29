Среда, 29 Июня 2022 13:11

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Арцаха выявила и нейтрализовала деятельность созданной в Арцахе иностранными спецслужбами агентурной сети, в составе которой были вовлечены пятеро служащих различных подразделений Армии обороны Арцаха. Также предотвращена попытка дальнейшей вербовки граждан Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно материалам предварительного следствия, граждане Арцаха, будучи служащими войсковой части N, через социальные сети установили связь с аккаунтом сотрудника иностранной спецслужбы, зарегистрированного под армянским ником, которому в дальнейшем предоставляли содержащую государственную и служебную тайну информацию - о местах дислокации боевых позиций, количестве личного состава, осуществляющего боевое дежурство, видах и количестве имеющегося на боевых позициях оружия, а также данные о командирском составе. Один из них посредством банковского перечисления получил 200 долларов, остальные так и не получили обещанных им сумм. Обвинение в государственной измене предъявлено гражданам Арцаха А.А., М.А и А.Б. Они арестованы, сообщает СНБ Республики Арцах.