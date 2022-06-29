Среда, 29 Июня 2022 13:01

АрмИнфо. 30 июня состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего генерального прокурора Армении Агвана Овсепяна. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

<Только что мы были проинформированы о том, что 30 июня 2022 года в 12:00 назначено экстренное судебное заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения, избранной в отношении Агвана Овсепяна>,- написал адвокат.

Он также представил заявление группы адвокатов бывшего генерального прокурора, в котором отмечается, что Агван Овсепян в связи с резким ухудшением состояния здоровья находится в клинике Института хирургии им. Микаеляна, где у него диагностировали заболевания, которые несовместимы с примененной к нему мерой пресечения в виде ареста. На основании изложенного, защита обратилась в суд с ходатайством о проведении срочного судебного заседания для пересмотра вопроса об изменении меры пресечения в отношении Агвана Овсепяна.

Бывший генпрокурор был арестован в сентябре 2021 года. Следственные органы обвиняет его в незаконной предпринимательской деятельности. Будучи генпрокурором в 2004-2013 гг., а также главой СК в 2014-2018 гг., он фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Помимо этого, по версии следствия, Овсепян получил взятку в особо крупном размере (190 миллионов драмов), а также совершил хищения имущества на сумму 800 миллионов драмов. Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму около 1,3 млрд драмов.