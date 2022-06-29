Среда, 29 Июня 2022 12:51

АрмИнфо. Со временем геополитическое значение Южного Кавказа будет лишь понижаться, а не возрастать. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Текущая геополитическая значимость Южного Кавказа обусловлена географическим расположением региона между Россией, Турцией и Ираном, Черным и Каспийским морями, по его территории проходят различные коммуникации международной значимости. Еще одна причина внимания к нашему региону его перенасыщенность в плане милитаризации. При всем при этом, Украина и главное Китай неминуемо способствуют и будут способствовать в будущем понижению существующего внимания в отношении Южного Кавказа", - прогнозирует он.

От импульсов в Украине и вокруг Украины, на взгляд политолога, зависят и перспективы дальнейшего сохранения нынешней ситуации в процессе урегулирования главного регионального конфликта - карабахского. При этом, Украина является лишь одним из параметров позволяющих давать подобный прогноз. В случае той же Армении выход из карабахского тупика может стать результатом восстановления субъектности армянской государственности.

Представить решение карабахской проблемы в ближайшее время как результат дипломатической активности политологу довольно сложно. Просто потому, что сделать это внутри Азербайджана с соблюдением прав арцахских армян невозможно. Что в очередной раз наглядно продемонстрировали итоги 44-х дневной войны, когда на захваченных территориях Арцах не осталось армян. С другой стороны, говорить о признании независимости Арцаха Азербайджаном также не очень реально. Отсюда, на взгляд Искандаряна, возникает необходимость в выработке новых путей решения данного конфликта.

"С учетом различий в видении США и РФ урегулирования карабахской проблемы и здесь мы сталкиваемся с очередной проблемой. При этом, новый конфликт между Западом и РФ обусловлен Украиной и, в принципе не имеет никакого отношения, собственно, к Южному Кавказу. Евросоюз, на этом фоне, составить серьезную конкуренцию, соответственно, угрозу интересам РФ не способен. Прежде всего, в силу собственной неспособности обеспечивать здесь безопасность что называется физически. Однако, и РФ в свою очередь вытеснить ЕС с Южного Кавказа неспособна. Отсюда возникает безальтернативность в параллельной работе их проектов урегулирования", - подытожил Искандарян.