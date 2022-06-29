Среда, 29 Июня 2022 12:50

АрмИнфо. Последнее заявление Госдепартамента США является свидетельством бойкотирования работы Минской группы ОБСЕ со стороны России. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

28 июня Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США распространило в Twitter заявление согласно которому сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США провел беседу со своими коллегами с целью обсудить будущее Нагорного Карабаха. "К сожалению, российский сопредседатель наше приглашение не принял. Тем не менее мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы", - говорится в сообщении ведомства. Отметим, что двумя днями ранее на нежелание США и Франции работать с РФ в рамках МГ ОБСЕ посетовали глава МИД РФ Сергей Лавров и его официальный представитель Мария Захарова.

"Делается это с целью не дать США выступить с собственными предложениями по урегулированию арцахского конфликта в данном формате. В том числе в интересах Турции. Поскольку в этом случае Анкаре будет весьма сложно что-то противопоставить предложениям из Вашингтона. Хотя бы потому, что у нее нет на это никакого мандата. Но мы видим, что это легко сделать Москве, что, собственно, и приводит к фактическому бездействию юридически существующей МГ ОБСЕ", - подчеркнул он.

Меж тем, согласно Папяну, в армянских интересах, как минимум, возвращение процесса урегулирования в компетенцию сопредседателей МГ ОБСЕ. В этом свете, единственным способом не дать Турции вмешиваться в процесс урегулирования он считает восстановление работ МГ и переговоров в рамках ее мандата. Напомнив, что еще совсем недавно против МГ выступали власти Армении и Арцаха, а последние даже не соблаговолили встретиться с французским и американским сопредседателями в декабре 2020 года в Ереване, Папян подчеркнул, что Ереван и Степанакерт сегодня пожинают плоды собственных действий.

На этом фоне, последние импульсы, на взгляд аналитика, демонстрируют последовательную реализацию Турцией и Азербайджаном их политики по окончательному захвату Арцаха и коридора через Сюникскую область Армении. В то время как в реальности к эре мира с Арменией в Баку и Анкаре сегодня не стремятся так же как не стремились никогда. А стремятся к уничтожению армянской государственности.

"В этом свете, единственной возможностью нашего мирного сосуществования с Азербайджаном и Турцией является военно-политический баланс и наличие сильной армянской государственности. Разговорами о мире и удовлетворением их аппетитов мира мы не приблизим ни на йоту. Обрести же подобный военно-политический баланс возможно исключительно при содействии Запада. Поскольку РФ не хочет, да и не может обеспечить безопасность Армении и Арцаха. Это весьма сложно, но возможно", - подытожил Папян.