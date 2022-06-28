|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
|Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
|Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
|Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
|Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|Госдеп США: российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Американские конгрессмены раскритиковали решение Джо Байден вновь обойти ограничения по 907 поправке о военной помощи Азербайджану
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Оппозиционер: Правительство РА, шантажируя войной, готовит общество к новым, большим уступкам
|Премьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ
|Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - Пашинян
|КПП <Верхний Ларс> открыт, движение на маршруте восстановлено
|Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
|По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
|На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой - Пашинян
|Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
|Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
|США отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
|Жива живопись Рубена Арутчяна
|Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
|Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
|Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
|<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
|Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
|В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
|Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
|Советник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человек
|Турция и Азербайджан не оставляют попыток "пробить коридор" через Сюник
|За неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусом
|Алиев заявил о наращивании оборонного потенциала страны
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
АрмИнфо. Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности. Об этом было заявлено в ходе встречи секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой департамента Континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.
Как сообщает пресс-служба Совета безопасности, стороны обсудили широкий круг вопросов по расширению и развитию двустороннего сотрудничества. В этом контексте была выражена готовность продолжить взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.
В ходе встречи Армен Григорян и Фредерик Мондолони коснулись также долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
В рамках рабочего визита во Францию секретарь Совета безопасности встретился также с дипломатическим советником президента Франции Изабель Дюмон. Собеседники затронули вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе и урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Согласно источнику, состоялся также обмен мнениями касаемо перспектив дальнейшего армяно-французского сотрудничества в сфере безопасности и экономики.
|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
|Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
|Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
|Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
|Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|Госдеп США: российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Американские конгрессмены раскритиковали решение Джо Байден вновь обойти ограничения по 907 поправке о военной помощи Азербайджану
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Оппозиционер: Правительство РА, шантажируя войной, готовит общество к новым, большим уступкам
|Премьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ
|Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - Пашинян
|КПП <Верхний Ларс> открыт, движение на маршруте восстановлено
|Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
|По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
|На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой - Пашинян
|Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
|Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
|США отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
|Жива живопись Рубена Арутчяна
|Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
|Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
|Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
|<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
|Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
|В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
|Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
|Советник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человек
|Турция и Азербайджан не оставляют попыток "пробить коридор" через Сюник
|За неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусом
|Алиев заявил о наращивании оборонного потенциала страны
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|Востоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
|Читать больше
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном