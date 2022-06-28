Вторник, 28 Июня 2022 20:21

АрмИнфо. Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности. Об этом было заявлено в ходе встречи секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой департамента Континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.

Как сообщает пресс-служба Совета безопасности, стороны обсудили широкий круг вопросов по расширению и развитию двустороннего сотрудничества. В этом контексте была выражена готовность продолжить взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи Армен Григорян и Фредерик Мондолони коснулись также долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В рамках рабочего визита во Францию секретарь Совета безопасности встретился также с дипломатическим советником президента Франции Изабель Дюмон. Собеседники затронули вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе и урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Согласно источнику, состоялся также обмен мнениями касаемо перспектив дальнейшего армяно-французского сотрудничества в сфере безопасности и экономики.