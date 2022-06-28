Вторник, 28 Июня 2022 14:33

АрмИнфо.Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Пшидач посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института, заместитель директора по музейному делу Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян рассказала об истории создания мемориала и трех хачкарах, установленных на территории комплекса, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнических чисток армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

Члены польской делегации почтили минутой молчания память порядка 1,5 миллиона невинных жертв Геноцида армян.

Они также посетили Музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянными и временными экспозициями. Марчин Пшидач сделал запись в Книге почетных гостей.