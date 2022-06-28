Вторник, 28 Июня 2022 14:31

АрмИнфо.В целом, позиция СМИ, отказавшихся участвовать в пресс- конференции Никола Пашиняна, имеет определенные основания. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

27 июня в преддверие очередной онлайн-пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 50-ти армянских СМИ, включая АрмИнфо, отказались "посылать формальные вопросы", призвав его возвратиться к классическому формату пресс-конференций. В распространенном накануне заявлении руководители медиа мотивировали свою позицию изначальной ангажированностью данного мероприятия. В частности, озвучиванием в основном вопросов провластных СМИ, блогеров и телеграм- каналов, их изначальным согласованием с организаторами пресс-конференции. В то время как вопросы остальных СМИ остаются без ответов, редактируются и искажаются.

"Наши коллеги неоднократно представляли свидетельства искажения своих вопросов, некоторые вообще не озвучивались. И учитывая, что классический формат организации пресс-конференции подобных возможностей не предусматривает, СМИ имели основания как для подобного заявления, так и для подобного бойкота. В то же время, в определенном смысле можно понять и причины, побуждающие Пашиняна отвечать на вопросы именно в данном формате. Это, возникшие после войны вопросы обеспечения безопасности - то, что общественные мероприятия часто становятся поводом для политических манипуляций, акций и провокаций", - подчеркнул он.

По оценкам Навасардяна, анализируя число пресс-конференций в период легислатуры Пашиняна, выявляется общая тенденция снижения общения власти с обществом. В том числе посредством журналистов. Что оставляет вне рамок обсуждений множество волнующих общество проблем. При этом, конкретно премьер еще и пытается избежать содержательного ответа на многие вопросы. А также распространение сведений, способных вызвать дополнительные вопросы и напряженность в обществе.

"Иными словами, подобными пресс-конференциями премьер-министр пытается успокоить страсти, избежать нежелательных эксцессов и озвучивания необходимой, но нежелательной информации, ответов на вопросы, которые неизбежно прозвучат в ходе "живой" пресс-конференции. Не могу сказать в каком формате будут иметь место пресс-конференции премьера в будущем. Просто потому, что для меня не всегда понятна логика поведения нашей власти", - подытожил Навасардян.