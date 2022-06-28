Вторник, 28 Июня 2022 14:26

АрмИнфо.Если РФ не будет заниматься проблемами между Арменией и Азербайджаном, нормализацией отношений между Баку и Ереваном, этим неминуемо займется Запад. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Полагаю, что с учетом текущих отношений Москвы с Вашингтоном или Брюсселем, в Москве в этом, скажем так, не слишком заинтересованы. Отсюда исходит необходимость в активизации нашей дипломатии в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений. К примеру, в виде последнего бакинского вояжа ее главы Сергея Лаврова, который обсудил там ход процесса по разблокированию транспортных коммуникаций", - подчеркнул он.

На взгляд Скакова, на фоне текущей острой фазы геополитической конкуренции с США и ЕС не только на Южном Кавказе, но и во всех других регионах, с учетом новых вызовов и роста западного влияния в зоне карабахского конфликта, стимулирование диалога между Ереваном и Баку является для Москвы приоритетом. Разумеется, как в двустороннем формате, так и с собственным участием.

В то же время Скаков обусловил рост взаимных требований сторон конфликта фактом появления в лице ЕС посредника, с которым им, весьма возможно, выгоднее иметь дело сегодня. В связи с чем от этой ситуации постараются обрести выгоду все. Что "на земле" лишь потребует от Москвы дополнительных усилий в направлении сбалансирования ожиданий и аппетитов сторон. В том числе с целью сохранения имеющегося на них влияния.

"Мы видим, что именно дополнительных усилий в решении назревающих проблем ожидают в Ереване и Баку от Москвы. В Баку, в частности, торопят Москву по части достижения мирного соглашения и коммуникации на Нахичевань. Что сопровождается повышением градуса азербайджанской риторики. Отсюда возникает высокая степень Москвы. Как дипломатической, так и военной - на месте в Нагорном Карабахе", - подытожил востоковед.