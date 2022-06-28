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АрмИнфо. Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 1 июля в Вене. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Отметим, что 3 мая в Вене состоялась очередная, третья по счету, встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией вице- спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Спецпредставители подтвердили цель посредством этого процесса достичь процесса полноценного урегулирования между их странами. В связи с этим состоялся искренний и эффективный обмен мнениями, обсуждены возможные шаги, которые можно предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий.
О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
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|КПП <Верхний Ларс> открыт, движение на маршруте восстановлено
|Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
|По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
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|Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
|Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
|Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
|<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
|Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
|В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
|Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
|Советник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человек
|Турция и Азербайджан не оставляют попыток "пробить коридор" через Сюник
|За неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусом
|Алиев заявил о наращивании оборонного потенциала страны
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян согласился с Алиевым : Трёхстороннее заявление от 9 ноября не реализовано в полной мере и армянские военнопленные все еще удерживаются со стороны Баку
|DAAD увеличит количество мест стипендиатов для Армении
|Армянский адвокат сигнализирует о преступном бездействии правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться $124 тыс.
|Ереван принимает II международный фестиваль современной хореографии SUMMEET
|Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации
|Деятельность МГ ОБСЕ не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в Баку
|Читать больше
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
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