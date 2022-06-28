Вторник, 28 Июня 2022 11:39

АрмИнфо. Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 1 июля в Вене. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Отметим, что 3 мая в Вене состоялась очередная, третья по счету, встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией вице- спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Спецпредставители подтвердили цель посредством этого процесса достичь процесса полноценного урегулирования между их странами. В связи с этим состоялся искренний и эффективный обмен мнениями, обсуждены возможные шаги, которые можно предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.