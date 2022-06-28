Вторник, 28 Июня 2022 11:37

АрмИнфо. Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес и председатель постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф раскритиковали решение президента Джо Байдена в очередной раз отменить ограничения по 907 поправке в отношении американской помощи Азербайджану.

Этим решением давая зеленый свет новой военной помощи режиму Алиева, несмотря на учиненную этническую чистку коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха). Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В своем заявлении Менендес отметил, что глубоко разочарован тем, что Государственный департамент в очередной раз сделал исключение, чтобы обойти раздел 907 Закона о поддержке свободы и оказать, ставшую уже ежегодной, помощью режиму в Баку.

По его словам, и это несмотря на то, что в опубликованном отчете Счетной палаты правительства (GAO) подтверждается, что Государственный департамент и Министерство обороны не выполнили установленные законом требования к отчетности перед Конгрессом о влиянии этой помощи США на военный баланс между Арменией и Азербайджаном.

"Поскольку Азербайджан продолжает оккупировать территорию после своего насильственного нападения на Нагорный Карабах, в ходе которого в 2020 году погибло более 6500 человек и более 100 000 этнических армян были перемещены, просто бессмысленно говорить, что помощь США и обучение не повлияли на его военный баланс с Арменией. Я буду продолжать осуществлять строгий надзор за любой помощью Азербайджану и ожидаю, что Государственный департамент будет действовать с полной прозрачностью и предоставит Конгрессу все необходимые детали для оценки любой помощи, оказываемой Баку", - подчеркнул американский законодатель.

В комментарии, опубликованном для ANCA, Адам Шифф пообещал работать с союзниками в Конгрессе и американской армянской общиной, чтобы "лишить президента права отказываться от статьи 907 и призвать администрацию Байдена активизировать мирный процесс".

"Азербайджан несет ответственность за провоцирование ужасной войны и гуманитарной катастрофы в Армении и Арцахе, убийство тысяч армян в течение 44 дней в сентябре 2020 года и принуждение тысяч других людей покинуть родину своих предков. По сей день Азербайджан продолжает незаконно удерживать армянских солдат, подвергая их пыткам, и угрожать тысячам ни в чем не повинных мирных жителей Нагорного Карабаха, которые живут в страхе перед новым нападением и вторжением", - отметил Шифф. При этом он выразил убеждение, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не должны оказывать военную поддержку такому режиму, поскольку это не только противоречит основным демократическим ценностям страны, но и может дать режиму Алиева возможность продолжать или усиливать свои провокационные действия против армян. " Президент Байден не должен был отказываться от Раздела 907", - сказал Шифф.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. 24 июня стало известно, что президент США Джо Байден вновь приостановил действие 907 поправки об эмбарго военной помощи Азербайджану.