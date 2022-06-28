Вторник, 28 Июня 2022 10:06

АрмИнфо. Международные структуры призывали понизить планку в вопросе статуса Арцаха еще в 2016 году. Об этом в ходе пресс-конференции на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, с аналогичными предложениями в 2016 году выступали сопредседатели Минской группы ОБСЕ. <Я несколько раз по эпизодам

представлял предложения стран-сопредседателей. Выдвинутые сопредседателями в 2016 году предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта есть не что иное, как призыв понизить планку>, - отметил Пашинян. Премьер-министр напомнил о своем выступлении в Национальном Собрании, в котором отмечалось, что во всех переговорных пакетах с 1998 года армянская сторона признавала Нагорный Карабах частью Азербайджана. "Когда в 1998 году Нагорный Карабах был исключен из переговорного процесса, что это было, как не понижение планки? Когда Армения приняла Хартию безопасности в Европе на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, в которой напрямую не затрагивались принципы безопасности, что это было, как не понижение планки?", - сказал Пашинян, упомянув и Лиссабонский саммит 1996 года. "Армения, правда, наложила вето, но почему наложила вето? Наложила вето на формулировку о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. После этого, поскольку Армения наложила вето на решение, председатель сделал заявление такого содержания, в котором выразил позицию международного сообщества. Что это было, если не снижение планки" - задавал вопросы премьер-министр, добавив, что все эти документы можно найти в интернете. Премьер-министр также акцентировал внимание на резолюциях Совета Безопасности ООН. "Каково было их содержание? Знает ли об этом сегодня наше общество? Был неписаный закон не напоминать о резолюции, принятой высшей инстанцией международной безопасности, которая невыгодна для нас", - сказал премьер, подчеркнув, что международное сообщество не могло забыть об этом.

Говоря о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, глава армянского правительства назвал <странными> заявления министра иностранных дел России о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ. "У меня был повод затронуть заявление президента Азербайджана в прошлом, но должен сказать, что заявление министра иностранных дел Российской Федерации, если СМИ правильно его воспроизвели, является, мягко говоря, странным. Почему? Потому что министр иностранных дел Российской Федерации является должностным лицом, действующим в подчинении президента России. Почему я это говорю? По той простой причине, что 19 апреля 2022 года я посетил с официальным визитом Российскую Федерацию, по итогам которого мы подписали совместное заявление с президентом Российской Федерации. Что мы написали в 24 пункте того Заявления? Что мы должны сотрудничать по урегулированию Нагорного Карабаха и должны использовать потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом>, - подчеркнул Пашинян, добавив, что это официальная позиция Российской Федерации, которая зафиксирована на бумаге. Думаю, что это противоречие следует прояснить, хотя прояснять нечего, потому что принято совместное заявление", - сказал премьер-министр. Он отметил, что три страны - сопредседатели

Минской группы ОБСЕ подтвердили свою приверженность и урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Об этом заявила Россия в совместном заявлении, Франция несколько раз заявляла, США несколько раз заявляли. Страны Минской группы ОБСЕ не заявляли о своем несуществовании", - подчеркнул Пашинян.