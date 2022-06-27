Понедельник, 27 Июня 2022 21:17

АрмИнфо. На сегодняшний день на столе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы. Об этом 27 июня на пресс-конференции на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что проблема упирается в видениях сторон по переговорному процессу, его формате, положения, которые должны быть

включены в мирный договор. В этом контексте, подчеркнул премьер, вызывают удивление звучащие из Баку заявления, согласно которым якобы Армения затягивает переговоры по мирному договору. <Министерство иностранных дел Армении направило предложение в МИД Азербайджана о встрече глав МИД двух стран, которые попытались бы достичь договоренностей по дальнейшим шагам, однако Азербайджан не ответил на это предложение>,- сказал премьер- министр, добавив, что в ходе предыдущих обсуждений было принято решение об установлении связи между должностными лицами Армении и Азербайджана в целях дальнейшей организации работ. <На сегодня была запланирована одна такая встреча на уровне секретаря Совета Безопасности Армении и помощника президента Азербайджана, однако Азербайджан отказался от участия в ней. Не отреагировал Баку и на инициативу Еревана о проведении встречи на уровне глав МИД двух стран>, - сказал Пашинян, добавив, что на сегодняшний день нет конкретных видений относительно будущего мирного договора, как и нет и текста документа.